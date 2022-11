El gran estímul d’enfrontar-se a les campiones

Després de vèncer amb patiment a la pista del Gran Canària (71-75) en la competició domèstica, un resultat que permet a l’Spar Girona seguir al capdavant de la classificació amb els mateixos triomfs però un partit menys que l’Avenida i el Saragossa, les de Bernat Canut han hagut de canviar ràpid el xip perquè demà els espera un repte gegantí però al mateix temps estimulant. El vigent campió d’Europa, el Sopron hongarès, visita demà al vespre Fontajau (21:00 hores) amb la doble amenaça que suposa ser les vigents campiones i haver completat, a més a més, un gran inici de competició. El conjunt de l’est d’Europa ha guanyat amb solvència els tres primers partits, un dels quals contra el Kangoeroes Mechelen, que la passada setmana va tombar les gironines (77-67).

La magnitud del repte pot ser un al·licient per a l’Uni per recuperar la millor de les seves cares, després d’uns últims compromisos més fluixos. A més a més, en un grup que es presenta tant equilibrat és cabdal assegurar el màxim de victòries possibles a casa. En aquest sentit, el del Sopron seria un triomf més a nivell classificatori, però donaria un gran impuls a nivell moral.

Les gironines s’han d’aferrar al gran joc desplegat durant les setmanes prèvies a aquest petit sotrac de l’última setmana i als precedents dels últims cursos contra les hongareses. Els més recents són els de la passada temporada, que van acabar amb dues victòries visitants. Les gironines van caure per cinc punts en el partit a Fontajau (63-68), però a domicili van completar un matx gairebé perfecte i es van imposar per 53 a 68.

Si anem més enrere, a la temporada 2019-20, el balanç va ser també d’un triomf per a cada equip, però en aquest cas com a locals. A casa les gironines van vèncer per 64 a 58 i en terres hongareses el Sopron va guanyar per 10 punts (66-56). El més esperançador per l’Uni és que en tots els partits ha competit i que va ser capaç de tombar per una diferència prou àmplia a la seva pista l’equip que s’acabaria proclamant campió.

En canvi, davant un altre guanyador de la competició com l’Ekaterinburg, l’Uni va tenir més dificultats per competir el curs posterior. En els duels de la temporada 2019-20, les russes van sotmetre sense pietat a l’equip aleshores entrenat per Alfred Julbe a Fontajau (67-94) i van repetir triomf en el matx a la seva pista (90-83).