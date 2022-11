L'Olot ha quedat eliminat de la Copa Catalunya després de perdre la semifinal que l'ha enfrontat aquest vespre a l'Andorra, que competeix dues categories per sobre. Un solitari gol de l'atacant Sinan Bakis, en el minut 80, ha estat decisiu per decantar la balança a favor dels d'Éder Sarabia, que d'aquesta manera es classifiquen per a la final. Segon partit consecutiu a la banqueta local de Jonathan Risueño, que debutarà a la Lliga aquest cap de setmana en l'important duel de la Segona RFEF davant el Deportivo Aragón.

El retorn de Carlos Martínez al Municipal i la curiositat per veure com l'Olot afrontava aquesta eliminatòria només uns dies després de perdre en la primera ronda de la Copa del Rei amb el Llevant (0-4) han sigut alguns dels al·licients del partit, dominat durant una bona colla de minuts per l'Andorra, però amb algunes aproximacions interessants dels garrotxins, que una vegada més han evidenciat la seva manca de punteria davant de porteria. Després de l'habitual ball de canvis en aquesta mena d'enfrontaments, ha sigut Sinan Bakis, avui suplent, l'encarregat de batre Arnau amb una rematada acrobàtica a centrada de Bomba. L'Olot no s'ha rendit i ha gaudit d'una bona oportunitat per empatar però Xumetra, que acabava d'entrar, ha rematat massa tou a les mans de Nico Ratti, amb passat al Llagostera. Amb el partit trencat, l'Andorra fins i tot hauria pogut sentenciar en el descompte però el marcador ja no s'ha mogut. FITXA TÈCNICA OLOT: Arnau, Callís (Xumetra, min. 83), Aimar, Gonzalo, Bigas, Terma, Urri (Eloi Amagat, min. 83), Èric Vilanova (Ot, min. 66), Manel, Ferran (Manzano, min. 62) i Forés (Ernest Forgas, min. 66). ANDORRA: Marc Vidal (Ratti, min. 59), Dani Morer (Alti, min. 59), Mika Mármol (Vilanova, min. 46), Marc Aguado (Iván Gil, min. 72), Héctor, Carlos Martínez (Bakis, min. 46), Germán (Almpanis, min. 46), Bundu, Marti Vilà (Pampín, min. 59), Bomba i Moha. GOL: 0-1, Bakis (min. 80). ÀRBITRE: Salvdor Morros Monge. Ha amonestat Aimar, Xumetra (Olot); Marc Aguado, Bomba, Bakis, Alti (Andorra). ESTADI: Municipal d’Olot.