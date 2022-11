El Girona-Joventut passa al 3 de gener per no coincidir amb l’Uni-Landes d’Eurolliga

El derbi català entre el Bàsquet Girona i el Joventut s’avança un dia i es jugarà a Fontajau el dimarts 3 de gener en lloc del dimecres dia 4, com inicialment s’havia programat. El motiu del canvi és evitar la coincidència en el mateix escenari amb el duel d’Eurolliga entre l’Spar Girona i el Landes. Els dos clubs feia dies que parlaven a la recerca d'una solució i finalment s’ha optat perquè fos l’equip d’ACB qui sol·licités el canvi, acceptat per la patronal aquesta tarda. El Girona-Joventut manté, això sí, l’horari: 2/4 de 9 del vespre.

El bàsquet, com és habitual, no s’atura per les vacances de Nadal. Al contrari, hi haurà més partits que mai, i s’han hagut de fer d’altres ajustaments. Fontajau estarà ocupat pel Circ de Nadal del 26 al 30 de desembre (uns dies abans, fins i tot, pels preparatius) i això ha obligat l’Spar Girona a canviar d’escenari pels partits contra Cadí (23) i Bembibre (27), i els haurà de disputar a Palau en horaris encara per confirmar. Els entrenaments d’aquells dies, igual com el Bàsquet Girona, també s’hauran de fer a l’antic pavelló. Sí que es podrà jugar a Fontajau el dimecres 21 un esperadíssim Uni-Perfumerías Avenida d’Eurolliga. El retorn al pavelló principal serà el 3 de gener amb el Girona-Joventut, i l’endemà amb l’Uni-Landes. Quan els dos clubs van detectar la coincidència van començar a buscar una solució, descartant d’entrada passar un dels dos partits al dia 5 de gener per evitar coincidir amb les cavalcades de Reis.

El calendari del Bàsquet Girona per aquelles dates de Nadal també es presenta carregat. Després de rebre el Casademont Saragossa a Fontajau el dia 18, no tornarà a competir fins el 30 a la pista del Manresa, el 3 de gener a casa contra el Joventut, i el dissabte 7 a Fuenlabrada.

La coincidència a Fontajau de partits del Bàsquet Girona o l’Uni no és cap fet excepcional i cada temporada s’han d’anar resolent problemes derivats d’això. El curs passat, per exemple, la FEB va acabar intervenint obligant a jugar un Girona-Lleida un diumenge al matí per tal que al vespre pogués haver-hi a Fontajau un Uni-València programat per Teledeporte. Aquesta temporada els horaris de l’equip masculí els marca l’ACB, però sempre ha estat receptiva a fer modificacions en casos justificats.

Mentrestant Fontajau també es prepara per a un altre cap de setmana de bàsquet. Aquest divendres l’Spar Girona rep el Movistar Estudiantes (20h) encara amb l’eufòria del triomf contra el Sopron dimecres passat ben viva. I dissabte serà torn per als d’Aíto García Reneses. Acabada l’aturada pels partits de seleccions, el Gran Canària, un dels rivals més temibles, aterra a la ciutat (20.45).