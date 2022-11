L’endemà d’haver celebrat amb el Girona FC el doble ascens a Primera i a l’ACB, el 21 de juny, Marc Gasol esmorzava a l’Auditori amb empresaris gironins interessats en formar part del Club Empreses. Ho definia com «una branca més» per establir sinergies amb la ciutat i ho considerava una eina adient perquè el teixit empresarial trobés una fórmula per col·laborar amb l’entitat més enllà del patrocini pur. El Club Empreses ja fa mesos que camina i la resposta és molt positiva. Perquè no només de partits viu el Bàsquet Girona. «Volem unir l’empresariat gironí al club, fer-lo sentir partícep, que col·labori amb nosaltres i que a més pugui crear sinergies amb d’altres empreses a través del networking», detalla Stefi Batlle, directora de màrqueting i comunicació, i membre del Comitè de direcció.

Aquesta iniciativa s’hauria pres igual encara que no s’hagués assolit l’ascens a l’ACB. Desenes de firmes s’hi han mostrat interessades. Batlle diu que pretenen «donar eines de punt de trobada de diferents empreses, oferir més que una simple col·laboració». Per formar part del Club Empreses cal abonar 1.950 euros, que donen dret a diversos avantatges, com ara un paquet d’entrades, workshops durant any, clínics o activitats amb jugadors del primer equip, recepció amb representants del club i visibilitat a Fontajau. Tots els patrocinadors ja en formen part. «Farem tres workshops, el primer el dia 23 amb el títol Reptes per un futur millor, innovació, nutrició i sostenibilitat. El farà Yosoy que explicarà el funcionament de l’empresa, i després tindrem l’experiència de Goodgut i Logmeal». La voluntat del club seria aconseguir mig centenar d’adhesions aquesta temporada. «Ens agrada la idea de poder aprendre conjuntament», consigna Stefi Batlle, que destaca el creixement del club, amb 450 nens i nenes a la base, la secció de bàsquet en cadira de rodes, i les diverses activitats socials que organitzen des del club. «La receptivitat és molt bona, tant de les empreses com dels abonats», afegeix.