La selecció mexicana va passar l’estada de més de quinze dies a la demarcació sense pena ni glòria entre la població gironina, que no es va il·lusionar gaire (per no dir gens) amb els partits de l’equip que dirigeix Gerardo Tata Martino a Montilivi. No obstant això, sí que va causar enorme furor entre l’afició de Mèxic. Com ja van fer dimecres de la setmana passada contra Iraq (4-0), els seguidors mexicans van aprofitar l’ocasió per animar als seus abans d’afrontar el Mundial de Qatar 2022. N’hi havia que venien de Barcelona, Tarragona o, fins i tot, França. Des de Girona, els més afortunats posaran rumb cap a Doha. Abans, però, tocava donar una empenta en el darrer amistós de preparació a Montilivi contra Suècia en el qual es van imposar contra tot pronòstic els del Janne Andersson (1-2) esguerrant la festa gironina de Mèxic.

Entre que la nit va ser menys freda i que es van regalar entrades a dojo, ahir hi havia més públic a les grades de l’estadi blanc-i-vermell. En total van ser 5.395 espectadors. Ressaltaven, com l’altre dia, els colors verd, blanc i vermell de la bandera de Mèxic a més dels típics barrets, les màscares de lluita lliure i el maquillatge de Catrina. Van posar-se tots dempeus quan va sonar l’himne. I també amb les rancheras. Sobretot, amb Cielito Lindo. D’aficionats suecs n’hi havia molts menys, però n’hi havia (algun resident a Girona i tot) i destacaven entre la multitud amb els seus cabells rossos. El test contra Suècia va ser més seriós, arribant al descans amb el marcador a zero després que un tret d’Antuna, que va tenir l’ocasió més clara a la primera part, s’estavellés al travesser. Tothom es va quedar amb un pam de nas quan van avançar-se els suecs en el marcador amb un gol de Rohden al minut 54. Va intentar posar-hi remei Vega però Svanberg va marcar l’1-2 definitiu al tram final. Els del Tata hauran d’espavilar per enfrontar-se amb garanties a l’Argentina de Messi, la Polònia de Lewandowski i l’Àrabia Saudita en el grup C. Per això, van entrar els millors jugadors com Guardado (Betis), Hirving Lozano o Raúl Jiménez, entre d’altres, per agafar ritme. Per la seva part, la selecció sueca no serà al Mundial ni comptava amb el llegendari Ibrahimovic ni el lesionat Aleksander Isak, però també va portar futbolistes de primer nivell.