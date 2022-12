L’Olot falla un altre penal i suma un punt insuficient contra el Mallorca B (0-0)

No hi ha maneres. L’Olot no troba la fórmula per alçar el vol i continua a l‘UCI. Ahir semblava que podia ser el dia, però tampoc. Els garrotxins no van passar de l’empat sense gols contra un rival directe com el Mallorca B en un partit en què la malastrugança va tornar a aparèixer per fer la guitza. No només perquè Urri va fallar un penal a la primera part -el quart desaprofitat de la temporada- sinó també perquè els de Jonathan Risueño van jugar amb deu homes arran de l’expulsió amb vermella directa de Gonzalo Pereira (m.35). Per si encara no n’hi hagués prou, Bah i Brugué no van poder acabar el partit, lesionats. Un cúmul de contratemps que van fer impossible que els aficionats garrotxins poguessin celebrar la primera victòria del curs al Municipal. Amb l’empat, l’Olot es condemna a passar les vacances de Nadal en posicions de descens a 6 punts del play-out.

Si bé és cert que l’equip encadena tres jornades sense perdre, amb tres empats consecutius, la realitat de la competició deixa clar que d’un en un no es va enlloc. Més greu és, veient la dificultat per guanyar partits, ensopegar amb la mateixa pedra per quarta vegada aquesta temporada. Perquè el partit hauria pogut ser ben diferent si Urri hagués transformat un penal comès sobre Ayala. Instants després, l’escenari es complicaria amb l’expulsió de Gonzalo Pereira, que va fer caure un rival després d’una errada clamorosa d’Ayala (m.35). Encara bo que un llançament de falta de Tòfol va estavellar-se al travesser poc abans de la mitja part. Amb deu homes, els de Risueño van tenir feina a defensar el zero i, lògicament, els va mancar clarividència ofensiva. Risueño va intentar sacsejar l’equip amb un triple canvi (Xumetra, Coris i Ot Serrano). No va ser la solució. De fet, el Mallorca B va estar a punt d’avançar-se en un xut de Valverde que va aturar Batalla quan es complia el temps reglamentari. Ja en l’afegit, Aimar va enviar fora una pilota morta en un embolic a l’àrea petita esvaint la darrera oportunitat per guanyar.