Malgrat la tristor general que envaeix el Brasil per la recent mort de Pelé, el funeral del mític jugador no es farà fins la setmana que ve. La vetlla de la llegenda brasilera, que va guanyar tres Mundials, es realitzarà el dilluns 2 de gener del 2023. La raó del retard ve donada per la presa de possessió de Luiz Inácio Lula da Silva, com a nou president del Brasil. L’acte d’Estat no podia coincidir amb el sepeli de Pelé. Lula va guanyar les eleccions i va derrotar l’ultradretà Jair Bolsonaro en els comicis celebrats recentment.

Les restes mortals de Pelé sortiran des de l’hospital Albert Einstein de Sao Paulo, on va morir aquest passat dijous, la matinada del dia 2 de gener en direcció a l’estadi del Santos, el club on va jugar el futbolista i que porta el nom de la ciutat. Santos es troba a uns 80 quilòmetres de Sao Paulo. Al camp de futbol serà on esdevindrà la vetlla oberta que s’instal·larà al centre del terreny de joc per tal que els aficionats puguin acomiadar-lo a partir de les 10 hores locals. Autoritats i enterrament privat A banda dels principals directius del club, autoritats polítiques i vells astres brasilers s’espera també la presència d’una delegació de la FIFA i de la Conmebol (Confederació Sudamèrica de Futbol) a la cerimònia. La vetlla durarà tot un dia, 24 hores, des de les 10 del matí de dilluns fins a les 10 de dimarts 3 de gener. Serà llavors quan partirà el seguici fúnebre amb el cos de Pelé que recorrerà els principals carrers de Santos, passant per la casa de Doña Celeste, la mare de Pelé, fins al cementiri vertical Memorial Necrópole Ecuménica. L’enterrament serà privat per a la família. Dol general i reaccions El Brasil es va llevar ahir com un país abatut per la pèrdua de la figura que li va donar reconeixement internacional i segell propi al seu futbol. El gegant sud-americà viu fins avui tres dies de dol decretats pel govern sortint de Jair Bolsonaro pels qui molts consideren com el millor jugador de tota la història. «Ves amb Déu, pare meu», va escriure l’exporter Edinho, un dels seus set fills, al compte personal d’Instagram, la xarxa social preferida de la família i el canal per on s’han anat publicant les notícies dels últims dies de vida del llegendari exdavanter. Les reaccions van escampar-se com la pólvora des del mateix dijous i continuaven ahir mateix. Diverses federacions de futbol expressaven les seves condolences i, alhora, asseguraven que els partits de les seves respectives lligues comptarien amb un minut de silenci en memòria de Pelé.