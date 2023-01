Alabès i Sevilla dirimeixen aquesta nit (21.00 hores) un duel de vuitens de final de la Copa del Rei entre dos equips en hores baixes i que enfronta la il·lusió del quadre basc, que ha perdut gas en la seva lluita pel retorn a Primera, i l’angoixa dels de Jorge Sampaoli, després de la derrota de dissabte passat a Montilivi (2-1), en zona de descens i obligats a no agreujar la seva crisi al torneig coper. Ambdós comparteixen l’objectiu de passar l’eliminatòria per agafar el vol a la lliga, sobretot un desconegut Sevilla que, de manera inesperada per la seva història, entitat, plantilla i pressupost, vaga pels llocs de descens.

Abans, la Reial Societat i el Mallorca es veuran les cares (19.00 hores). Els bascos viuen en un permanent estat de felicitat que pretenen prolongar davant el Mallorca en una eliminatòria que, com les anteriors, es disputa a partit únic amb el Reale Sorra com a escenari. Instal·lat en el tercer lloc de la classificació, i fins i tot amenaçant el segon, l’equip d’Imanol Alguacil afronta a un Mallorca a qui fa tres mesos ja li va posar moltes dificultats a Sant Sebastià