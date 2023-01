El Peralada s'endú un punt de la visita al Narcís Sala (1-1) i ja encadena quatre partits sense guanyar, amb tres empats. Després d'avançar-se al marcador amb una acció de penal que materialitzava Marc Nierga poc abans d'arribar al descans, i després d'haver gaudit de més d'una ocasió clara per enfilar el marcador, com una rematada de cap de Sergi Arranz o una rematada creuada de Jordi Palacios fregant el pal, un gol de Martín Alonso des de la frontal, quan acabava d'entrar al terreny de joc, que David Aroca no pot fer res per evitar, marcava l'1 a 1 definitiu.

Diumenge vinent, partit clau amb la visita de l'Hospitalet al Municipal de Peralada.