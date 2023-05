Continuen els moviments a l'Spar Girona, que la temporada vinent estrenarà entrenadora: Laura Antoja. La jugadora australiana, Marianna Tolo, ha confirmat la seva renovació per a una temporada més. "Girona, em quedo. Ens veiem el pròxim curs", ha afirmat la pivot, que defensa una mitjana de 10,6 punts i 4 rebots per partit a l'Eurolliga i 11,7 punts, 4,7 rebots i 15,4 de valoració per partit a la Lliga Femenina Endesa.