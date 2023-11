Guanyar sempre agrada. Encara que a vegades, més que un objectiu, es converteixi en una necessitat. Aquesta era la sensació que desprenia l’Spar Girona ahir en el seu duel d’Eurocup contra l’Enea Gorzów polonès. Un matx que es va saldar amb un resultat positiu i favorable a les gironines i que, després d’uns dies de trasbals marcats per la derrota contra l’Araski i el safareig al voltant de l’anunciada voluntat de sortida de la nord-americana Kelsey Mitchell, semblava anar carregat de tensió.

Tingui o no el bitllet de sortida ja encarregat, Mitchell va ser l’abanderada de la victòria contra el Gorzów. La jugadora WNBA va aparèixer quan l’equip perdia de tretze i, al més pur estil americà, va marxar al descans amb 17 punts a les espatlles (va acabar el partit amb 24) i propiciant la remuntada de l’equip amb accions anàrquiques en les quals era un absolut monòleg. L’Spar va eixugar la sagnia amb l’impuls de Mitchell i es va refer al segon quart amb les aparicions de Laura Peña (8 punts), Morgan Bertsch (18 punts) i les sempre incombustibles Marianna Tolo (10 punts) i Sandra Ygueravide (10 punts). Amb la tranquil·litat de marxar al descans dominant el marcador, la segona part va ser un guió de bufar i fer ampolles marcat pel domini anotador de les locals.

Començant amb el peu esquerre

L’equip gironí, amb necessitat de guanyar per assegurar-se el primer lloc del Grup B, va començar el partit a remolc. Després d’un parcial inicial de 4 a 7, les poloneses van estirar la diferència fins als +12 (10-22). La base grega Tsineke va posar el dit a la llaga entrant pràcticament sola cap a la cistella i destapant els punts febles de la defensa local. Però quan semblava que el guió era el del Titanic, va aparèixer Kelsey Mitchell amb set punts consecutius per canviar de canal.

L’equip es va despertar i ho va confirmar al segon quart amb un parcial de 7 a 4 que va col·locar una mínima diferència en el marcador (29-31). Mitchell semblava que tenia ganes de reivindicar-se i demanava protagonisme en gairebé totes les accions. Tot plegat va activar als aficionats de Fontajau, que van vibrar en veure com els dos triples consecutius -primer de Laura Peña i després de Morgan Bertsch- capgiraven el marcador (41-38). Marianna Tolo es va sumar a la festa fent una classe magistral a sota el cèrcol i les locals van marxar al descans alleugerides (50-46).

Les jugadores de Dariusz Maciejewski, que utilitzava una rotació de només sis jugadores, van reprendre l’acció adormides. Les vermell-i-negres van continuar dominant i estirant la diferència gràcies a l’encert exterior (10/24 en triples). Les poloneses semblaven superades i no trobaven arguments per capgirar la situació. Mentre que, a l'altra cara de la moneda, les locals es veien refermades en el coixí de vint punts i van culminar un tercer quart demolidor (27 a 7) que va deixar el partit sentenciat.

Feina feta. El triomf manté a les gironines, que ja es van classificar per a la primera ronda de play-offs, invictes en competició europea. Una victòria que referma a l’equip de cara als propers compromisos com el partit de lliga de dissabte visitant el Gran Canària. I un triomf que alleugereix la tensió carregada els darrers dies al voltant del cas Mitchell. Tot i que, ara per ara, es manté la incògnita de quan i com marxarà. Ho va exposar la tècnica Laura Antoja, en roda de premsa, la sensació d’aquests dies al voltant de l’equip era que «tot plegat trontollava». Però, tot i que la pressió faci a vegades trontollar, l’equip es despertarà avui (l'endemà d'aquesta crònica) -sens dubte- més alleugerit.