El clàssic de la lliga femenina ja està a punt. L'Spar Girona i el Perfumerías Avenida protagonitzaran el duel de la jornada. Enfrontament amb moltes històries compartides. Ambdós conjunts han tingut a Roberto Iñiguez com a entrenador, diverses jugadores han vestit les dues equipacions, Julia Reisingerova i Adaora Elonu, per exemple i, la història d'un equip no s'entén sense l'existència de l'altre. Encara que sent honestos, el conjunt visitant té l'èxit més per mà que no l'Spar Girona.

La pivot australiana, Marianna Tolo, una de les jugadores més importants de l'equip, encara no està disponible. Roberto ha explicat "Continua tenint problemes. Igualment, això no és cap excusa, mai he utilitzat les lesions com a excusa, va dir el tècnic demostrant confiança en les seves jugadores.

A la pregunta de si el partit de demà és igual que el de la setmana passada contra el València, Iñiguez ho ha negat i ha explicat la diferència "No, no és el mateix. Hem tingut un dia més per descansar i preparar el partit. No vam demanar res més que un dia més o unes hores més perquè les jugadores poguessin estirar. Aspecte vital per la salut de les jugadores". S'ha de recordar que les gironines han viatjat dues vegades a Turquia per disputar els partits de l'Eurocup i a la tornada s'han trobat amb poc temps per preparar el partit de lliga en el qual les rivals eren de màxima exigència. Tot i això, el tècnic ha volgut avisar que la setmana vinent els hi tornarà a passar el mateix, "Juguem dijous la tornada a Fontajau i, sembla que, tot indica que jugarem el partit de lliga el dissabte". Ha afegit "Jo em rendeixo, no sé qui mana, no sé qui són els gerents, no sé qui posa les hores. Nosaltres intentarem jugar el millor possible. Jo em rendeixo perquè al final això repercutirà al club si continuo afegint més pressió aquest tema".

L'Spar Girona, en poques setmanes ha jugat els partits més transcendentals amb els rivals més exigents, tot i això, Roberto ha volgut explicar la davallada final en l'anada de l'Eurocup, "L'equip està fastiguejat, perquè vam fer una gran feina el dijous durant els primers trenta minuts, amb molta disciplina i, en els últims deu vam perdre l'ordre i la concentració. A més a més, no vam saber recuperar-ho amb els tres temps morts". Ha afegit la recepta per aquesta recta final de temporada, "L'equip ha de jugar amb molta disciplina, molta concentració i, les cinc jugadores han de jugar com si fossin una. Ara no tenim el talent per competir contra l'altre equip, basant-nos en només en el talent. Besiktas ho té, nosaltres no. Demà serà igual. Si volem guanyar a l'Avenida, elles tenen més talent que nosaltres, això és evident. És una realitat. Ho hem d'acceptar per competir".

Respecte a l'enfrontament contra el Perfumerías Avenida, el qual el tècnic basc va ser l'entrenador durant tres anys, el tècnic ha donat importància a on es juga i als companys de l'Avenida, "Tots els partits a Fontajau són especials, vaig partit a partit. M'agradarà veure a gent al que tinc molt d'afecte per tots els anys que hem treballat junts".

Al ser preguntat sobre com poder aprofitar l'avantatge de conèixer a jugadores, amb mig somriure a la cara, el tècnic explicava, "Has de tractar de no explicar tot el que saps del rival, no les has de sobrecarregar d'informació. No volem que sobre pensin, perquè és molt negatiu. No s'ha de sobre pensar, s'ha de tenir la disciplina i executar".

Tot i estar al mes de març, demà a Fontajau es veurà el debut de l'última incorporació de l'Spar Girona, Lauren Nicholson. Roberto ha explicat que la jugadora s'ha adaptat molt de pressa a l'equip i que estar segur que podrà ajudar a les companyes ben aviat, "Ha entrat molt bé, amb moltes ganes. La veig motivada per jugar demà, va ser un cop moral per ella quan va saber que no ens podria ajudar a les semifinals de l'Eurocup. Està molt centrada a ajudar a l'equip en la lliga i en la Copa. Serà una part de la rotació molt important".