Sant Feliu de Guíxols acull l’inici d’una Volta Catalunya plena d’estrelles

La Volta Ciclista a Catalunya ja té preparats tots els detalls per donar el tret de sortida a la seva 103a edició, que es disputarà entre els pròxims dies 18 i 24 de març amb un exigent recorregut de set etapes entre Sant Feliu de Guíxols i Barcelona. El doble vencedor del Tour de França, Tadej Pogacar, lidera una participació estel·lar amb noms com Sepp Kuss, Egan Bernal, Geraint Thomas o Simon Yates que lluitaran pel triomf de la prova UCI World Tour catalana en una setmana d’altes expectatives per tot el territori, plena de novetats i esperats retorns i amb tres arribades en altura com a principal al·licient esportiu.

La carta de presentació de Pogacar parla per si sola: doble vencedor del Tour de França (2020 i 2021, i segon classificat a les dues edicions següents), vencedor de Monuments com Il Lombardia, Lieja-Bastogne-Lieja i Tour de Flandes, així com de nombroses proves de primer nivell internacional que li valen un palmarès professional amb una seixantena de victòries amb tan sols 25 anys. Acompanyat de noms tan importants com el català Marc Soler o el portuguès João Almeida, dos ciclistes que saben el que és pujar al podi final d’una Volta a Catalunya, ell i el seu equip UAE Team Emirates aspira a ser referència de la cursa.

Tres arribades en altura

Enguany, la Volta Ciclista a Catalunya compta un any més amb un recorregut exigent, atractiu i amb especial protagonisme de retorns molt esperats. Per segon any consecutiu, la prova tindrà fins a tres arribades en altura: les estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Vallter i Port Ainé i l’arribada en altura a Queralt, a Berga, un fet excepcional que fins al darrer 2023 feia més de dues dècades que la Volta no vivia. Un recorregut amb alt protagonisme per l’alta muntanya, amb vint-i-tres ports puntuables al llarg del recorregut, quatre d’ells de categoria especial: les arribades a Vallter i Port Ainé, el Port del Cantó i el Coll de Pradell, un dels grans atractius de l’etapa berguedana, la penúltima de la competició, que s’estrenarà en competició a la Volta.