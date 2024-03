La Pujada a Peu als Àngels bat rècords en la 60a edició

Diumenge de rècords per a la família grupista: En seixanta edicions mai abans hi havia hagut tants inscrits i tampoc ningú l’havia corregut tan ràpid com ahir Ismail Atriki. El migfondista del GEiEG va inscriure el seu nom a l’històric de la cursa guanyant-la per primera vegada, completant els 9,1 quilòmetres de la prova en 35’50” i rebaixant el rècord que Esteva Canal ostentava des de 2001, quan Atriki encara no havia nascut. Euande Nigro i Alessio Cruciani van tancar el podi de la categoria masculina, mentre que la triatleta pratenca Sofia Aguayo es va endur la victòria femenina (46’52”) superant a la joveníssima Queralt Rutllant i Carla Pagès.

Més enllà de la competició, però, la 60a edició de la Pujada a peu als Àngels va tornar a demostrar la seva fortalesa, establint un nou rècord de participació, superant els 600 inscrits. Ja el dia abans es van esgotar els dorsals i des de primera hora del matí els voltants del Monestir de Sant Pere de Galligants es van contagiar d’un ambient festiu i especialment popular i familiar. Seguint una les novetats de la darrera edició, els socis i sòcies del GEiEG tenien la inscripció gratuïta.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas va ser l’encarregat de donar el tret de sortida d’una jornada que va acabar amb la tradicional missa al Santuari de la Mare de Déu dels Àngels, amb intervenció de la coral grupista.

La Pujada també va ser adaptada / GEiEG

Pujada també adaptada

Un dels moments més emocionants es va produir amb l’arribada de les 5 Joëlets, unes cadires adaptades per a persones amb discapacitat, que van ser pujades per una trentena de voluntaris.