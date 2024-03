L'Spar Girona també fracassa a la Copa (49-72)

Una setmana després de dir adéu a l’Eurocup, l’Spar Girona ha sumat un altre fracàs (49-72), ara a la Copa de la Reina, davant l’Estudiantes. Si contra el Besiktas hi havia un pla per a la remuntada, que no va acabar apareixent per enlloc, a Huelva, on l’equip hi ambicionava guanyar el títol, tampoc s'han complert les expectatives. A les gironines ja només els queda la lliga, i tal i com està la cosa, no sembla que s’hi puguin dipositar massa esperances. Aquesta és la trista (i preocupant) realitat. Avui per avui, tot i disposar d’una de les plantilles més notables i cares dels últims anys, això no rutlla de cap de les maneres i la situació és més que preocupant.

En un partit horrorós, tot el que podia sortir malament, va sortir pitjor. Podem atribuir-ho a les baixes de Magarity, ja és mala sort que la teva millor jugadora tingui una infecció respiratòria quan et jugues la Copa, i Labuckiene... però potser amb això no n’hi ha prou per explicar aquesta falta d’ànima i lideratge que es transmet. Aquesta és la realitat. «Aquí no es rendeix ningú», deia Íñiguez en un temps mort quan les gironines ja perdien 41-54 entrat el darrer quart. Feia estona que no es veia cap capacitat de reacció: Wittle, tornant a la pista, clavava l’estocada (41-57). I poc després la distància ja era de 20 (41-61). I més tard, de 25 (45-70). Feia basarda i mal d’ulls. L'Estudiantes s'enfrontaran dissabte en una de les semifinals al València, que ha eliminat l'IDK.

L'Uni, tot i jugar malament, havia pogut mantenir la igualtat a la primera part (26-26 al descans). De fet havia tingut sis punts de marge (26-20) i semblava que, ni que fos a empentes i trompicons, se'n podria sortir, ajudat també al molt fluix percentatge d'encert de les rivals. Però un parcial de 0-11 entre els darrers minuts del primer temps i l'inici del tercer quart ho han engegat tot a rodar. I ningú ha estat capaç d'evitar-ho. D'aquell 26-20 es passa al 26-26, i d'allà al 26-31. Només Tolo ha tingut capacitat per no desfer-se i gràcies a ella s'ha arribat a empatar a 35. Però allà s'ha acabat el partit. L'Estudiantes ha posat la directa i l'Uni les veia passar. No hi ha hagut res més a dir perquè només ha existit un equip sobre la pista, el madrileny, que ha acabat guanyant amb una superioritat insultant.

