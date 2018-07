«Si t'allunyes una mica del centre, hi ha llocs meravellosos»

Com a bon argentí, en Pablo s'ha emportat un termo amb mate a la platja de Santa Cristina, a Lloret de Mar. El trobem en un dels pocs moments que surt de l'aigua.

Com és que està de vacances a Lloret?

Fa unes setmanes que estic vivint a Barcelona, i he vingut a visitar uns amics que també són argentins i treballen aquí de socorristes.

I què li està semblant?

Preciós, meravellós. M'han impressionat les platges, que són molt boniques, el mar, l'aigua transparent...

S'ha trobat molts turistes?

Bé, està clar que és un lloc bastant turístic, però si t'allunyes una mica del centre hi ha indrets meravellosos on s'hi està molt bé. En canvi, al centre hi ha molt de merder.

Què fa durant aquests dies de descans?

M'agrada molt el mar i practico el busseig lliure. De fet, em passo tot el dia a l'aigua! I a les nits, jo no soc molt de sortir, però els meus amics m'han portat a algunes discoteques. Però hi ha molta gent, a la nit de Lloret! Molts i molts joves.

Havia sentit a parlar de Lloret abans de venir?

No. De fet, aquesta és la primera vegada que surto d'Argentina i fa poques setmanes que soc a Barcelona, de manera que no tenia ni idea de què em trobaria. Venia sense cap expectativa i em sembla de 10.

Li agradaria tornar, més endavant?

Doncs sí. Seria genial poder acabar de passar l'estiu a Barcelona i tornar l'any que ve. Però ja es veurà!