Platja d'Aro inaugura la seva Festa Major

Platja d'Aro ja està de festa major. L'Ajuntament ha programat 31 activitats des d'ahir i fins aquest diumenge, per tal que hi hagi propostes per a tots els gustos i edats. La majoria són gratuïtes i a l'aire lliure. Ahir es van celebrar, entre altres, la missa solemne a l'església de Santa Maria seguit d'un aperitiu popular als jardins del temple, un taller de natura per a infants a la plaça Major, una discoteca per a infants, sardanes amb la cobla Rossinyoleta i una batucada. A la nit va haver-hi concerts per als més joves.