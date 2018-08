«Empuriabrava ha canviat molt, ara hi ha molta més activitat turística»

Aquesta jove parella passeja a mig matí tot mirant botigues per un centre comercial d'Empuriabrava. Com que ja fa anys que venen a passar aquí les vacances, s'ho coneixen perfectament. Primer venia la Gemma, de petita, amb els seus pares, i ara ha aconseguit contagiar la passió per la zona al seu home i el seu fill.



Què els ha portat a passar les seves vacances a Empuriabrava?

Gemma: En realitat venim cada any perquè tenim aquí un apartament. Jo vinc des de petita amb els meus pares, des que tenia cinc o sis anys, a passar sempre uns dies de vacances.

Ha canviat molt, Empuriabrava, durant tot aquest temps?

Sí, molt, sobretot els últims cinc o deu anys, que ha augmentat molt el turisme. Hi va haver una frenada per la crisi però ara torna a haver-hi molta vida turística, sobretot francesos. En general, el canvi ha estat molt gran.

Què fan durant aquests dies de vacances?

Moltes coses! Anem a la platja, sortim a menjar a fora, anem de compres a les Voltes, a passejar per Castelló, Roses o Figueres... Ah, i també ens agrada anar a comprar fruita als llocs on se'n produeix, com Sant Pere Pescador.

Què és el millor de la Costa Brava?

El paisatge és molt diferent de casa nostra, o sigui que desconnectes moltíssim. Tens ben bé la sensació d'estar en un altre lloc. A més, aquest any han renovat el passeig Marítim i l'han fet més atractiu. Abans hi havia molts cotxes aparcats, en canvi ara hi podem anar amb el nen. Està molt bé.

És un bon lloc per venir amb una criatura?

Sí, està tot molt pensat per als nens, especialment des de la renovació del passeig Marítim. En general, però, aquí hi ha molt turisme familiar. A la nit també hi ha una mica de festa, és cert, però de dia s'hi està molt bé. Et sents molt segur, no et trobes grups de gent pel carrer bevent com en altres llocs. Per als nens està molt bé.