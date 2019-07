La Verge del Carme fa la processó per la costa de Begur a dalt d'una goleta

La goleta Dadmitri II, construïda l'any 1922 a Barcelona, va ser novament, per tercer any consecutiu, l'encarregada de portar la imatge de la Verge del Carme en la processó marítima que es va fer ahir el migdia al litoral de Begur. Una dotzena d'embarcacions més també van participar a la processó que forma part de la festivitat de la Mare de Déu del Carme, que organitzen conjuntament l'Associació de Veïns i Amics de Sa Tuna, el Club Marítim Sa Tuna, el Club Nàutic Sa Riera i l'Associació de Veïns i Amics de Sa Riera.

La festa va començar a un quart d'onze del matí amb la sortida de les embarcacions engalanades del Club Nàutic Sa Riera fins a sa Tuna. I, seguidament, la gent dels dos nuclis, amb la presència de l'alcaldessa, Maite Selva, i el primer tinent d'alcalde, Eugeni Pibernat, van anar a la capella, on es va fer la celebració litúrgica, a càrrec del mossèn Josep Taberner, rector de Begur. Durant l'acte, que va aplegar unes 50 persones, el rector va explicar l'origen de la Verge del Carme i, seguidament, es va llegir un poema. Abans de sortir en processó amb la imatge fins a la cala, el rector va recordar els tres veïns de sa Tuna i sa Riera que han mort el darrer any als dos nuclis mariners.

Seguidament, amb la goleta portant la Verge al capdavant, es va iniciar la processó fins a es Furió de Fitó, on es va fer l'ofrena floral i un músic va tocar la tenora. La idea era continuar fins a sa Riera, però, davant la mala mar, la goleta amb la Verge va retornar cap a sa Tuna. Les autoritats, per la seva banda, es van desplaçar en barca pneumàtica fins a sa Riera, on es va tornar a fer una nova ofrena floral a la Verge del Carme, ara a la majòlica de l'entrada de can Galí i de can Bellés. La festa va acabar amb un aperitiu.