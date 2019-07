Pau Gasol i Cat McDonnell es casen per segon cop al Castell d'Empordà

«El nostre somni continua! Ahir [dimarts per al lector] vam celebrar el nostre recent enllaç a la meva terra i us comunico que em sento l'home més afortunat del món. Gràcies als nostres familiars i amics per ser la millor companyia en el nostre camí. T'estimo, Cat McDonnell!». Amb un parell de fotografies i aquest escrit a Instagram, Pau Gasol confirmava ahir que dimarts havia celebrat un segon enllaç amb Cat McDonnell, amb qui ja s'havia casat fa uns dies a San Francisco. El jugador de bàsquet, tanmateix, va voler fer una segona cerimònia a casa seva, a Catalunya, per poder celebrar-ho amb un reduït grup de familiars i amics, alguns dels quals no havien pogut desplaçar-se fins als Estats Units. I el lloc escollit no podia ser més idílic: al Castell d'Empordà, un hotel de quatre estrelles situat a la Bisbal i envoltat de paisatge empordanès.





L'enllaç es va poder celebrar en secret i no en va transcendir cap detall fins que ahir a la tarda la revista Hola! va adelantar que la parella havia celebrat la seva segona cerimònia a l'Empordà. Al cap d'una estona, la parella va penjar fotografies als seus respectius perfils d'Instagram. També la núvia, Cat McDonnell -malgrat que en el seu perfil a les xarxes socials ara ja consta com a Cat Gasol-, es va mostrar d'allò més feliç amb aquest segon enllaç: «Em sento molt afortunada després de la celebració del nostre casament en la bonica Girona, envoltats de la nostra família i amics més propers. T'estimo, Pau Gasol!».Per al seu segon casament,, mentre que McDonnell va optar per un vestit de Pronovias creat especialment per a ella pel director artístic de la firma, Hervé Moreau.Fa pocs dies,, tot i que a la imatge no es veia ni rastre de la seva esposa i per això els mitjans no li van donar més importància. Per això, la seva presència no havia aixecat expectació mediàtica i la parella va aconseguir l'enllaç privat que desitjava.