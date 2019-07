Blanes Uns 200 efectius per la seguretat dels focs

Més de mig milió de persones, sumant les cinc nits, assistiran a la 49a edició del Concurs Internacional de Focs d'Artifici de Blanes, que se celebrarà del 23 al 27 de juliol. Per això, ahir l'Ajuntament va presentar el dispositiu que ha dissenyat per a l'ocasió. Es tracta d'un seguit de mesures incloses en el Pla d'Autoprotecció i el Pla de Seguretat i Emergències, coordinat per Protecció Civil, i des de fa quatre anys també s'inclouen les mesures dels Mossos en aplicació del nivell 4 d'alerta terrorista.

Segons va informar l'Ajuntament, més de 200 efectius vetllaran per la seguretat dels espectadors, que enguany es concentraran sobretot les nits de divendres i dissabte. El pla multidisciplinar mobilitzarà cada nit 200 efectius humans, sumant agents de policia, bombers, protecció civil, tècnics sanitaris i equips de suport, emergències, intervenció i logística. A més, com ja és habitual, es delimitaran diverses zones de seguretat on l'accés del públic està restringit.

Per la seva banda, la Policia Local de Blanes coordinarà les mesures de trànsit i mobilitat per evitar embussos circulatoris que dificultarien l'accés dels vehicles d'emergència. El dispositiu compta amb un màxim de 34 policies en una sola jornada per aplicar les mesures des de les set de la tarda i fins a mitjanit, aproximadament. En aquesta ocasió, s'han redistribuït les places d'aparcament a la zona de l'esplanada del costat de l'antic pavelló d'esports, al centre de la vila. En total, hi ha més de mil places gratuïtes senyalitzades.