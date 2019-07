Blanes inicia la celebració dels 50 anys del Concurs de Focs

Blanes va donar el tret de sortida als actes commemoratius del 50è aniversari del Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava, que coincideix amb el 2020, quan farà exactament mig segle que es va iniciar. L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i el president de la Generalitat, Quim Torra, van ser els encarregats d'encetar els actes d'una manera molt simbòlica i directament relacionada amb aquest esdeveniment, disparant cinc coets pirotècnics des del balcó principal de l'Ajuntament de Blanes, un per cada dècada en què el cel de la ciutat ha lluït els espectacles pirotècnics.

Per poder-ho fer de manera segura, van rebre l'ajuda de l'especialista responsable de l'empresa que ahir va participar en el concurs, la Pirotècnia Valenciana. El llançament va aixecar la lògica expectació entre el nombrós públic que s'havia reunit al Passeig de Dintre per presenciar aquest moment tan especial, que marca l'inici d'un cicle de celebracions que s'allargarà principalment al llarg de l'any vinent.

La major part de ciutadans que es van reunir davant el balcó principal venien de participar com a públic a l'acte institucional que va tenir lloc just abans de llençar els cinc coets. L'alcalde de Blanes i el president de la Generalitat, acompanyats del primer tinent d'alcalde, Jordi Urgell, i regidors i regidores del consistori, van encapçalar aquest esdeveniment, que va tenircom a eix central un breu repàs històric als 50 anys del certamen pirotècnic.

Àngel Canosa va donar la benvinguda al president i a tots els assistents, destacant l'orgull que senten tots els blanencs i blanenques per ser coneguts internacionalment pel concurs, considerat el segon millor d'Europa. L'alcalde de Blanes va convidar tothom a afegir-se a la celebració des dels diferents àmbits, remarcant el punt d'inflexió que significarà aquesta especial edició, una nova oportunitat perquè Blanes consolidi la seva imatge exterior.

Per la seva banda, Torra va agrair la invitació feta pel consistori blanenc per encapçalar un esdeveniment tan especial, expressant el seu convenciment que la celebració del 50è aniversari del concurs servirà per enfortir la vila. El cap de l'Executiu català també va expressar la satisfacció personal que sempre representa per a ell ser a Blanes, la ciutat on va viure els primers anys de la seva vida.

L'historiador i tècnic de l'Arxiu Municipal de Blanes Aitor Roger va ser l'encarregat de repassar els 50 anys que complirà el 2020 el Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava.