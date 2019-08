El virtuosisme, l'estàndard dels Solistes de Covent Garden

A Txaikovski li hauria agradat poder escoltar el Souvenir de Florence sota la direcció del virtuós violinista búlgar Vasko Vassilev i la brillant interpretació dels Solistes que l'orquestra londinenca Covent Garden va realitzar ahir a l'església de Sant Feliu de Guíxols.

Amb un repertori de cançons majoritàriament romàntiques, que van incloure peces «a prova de genis» de G. Tartini com El trino del diable on Vassilev va poder lluir-se en tots els sentits de la paraula i demostrar que les seves martingales amb el violí -li feia fer el que volia- només estan a l'abast dels més bons. La seva energia provocava adrenalina, i els seus dits es movien en una velocitat esfereïdora.

La següent peça, la dolça Meditació de Thais de J. Massenet va tranquil·litzar un públic assedegat, com ells, de música. Els dos violins, les dues violes i els dos violoncels (en algun punt s'hi va afegir un contrabaix) van coordinar-se amb una precisió mil·limètrica, en una guerra d'arquets pacificada en un joc apte per experts. Els músics gaudien del recital, potser més i tot que el públic (que ja és dir), conscients que excel·lien, que no erraven -ni errarien- cap nota.

L'última part del concert va comptar amb dues peces del violinista i compositor espanyol Sarasate, la Romanza Andaluza i la Fantasia sobre l'òpera Carmen. Un salt a l'escenari al més pur estil de rock and roll va posar el punt final a un concert on no va quedar ningú assegut per pair-lo.