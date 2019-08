La marea rosa de la Diverbeach desborda Sant Antoni

Una marea rosa formada per unes 10.000 persones, segons els organitzadors, va inundar ahir a la tarda la platja de Sant Antoni. La sisena Diverbeach, el concert gratuït que l'Orquestra Di-Versiones es va inventar el 2014 per acomiadar l'estiu amb un somriure, es consolida com la gran moguda de la Costa Brava centre, i és que allò que va començar de manera gairebé clandestina en una guingueta de Torre Valentina, amb uns centenars d'assistents, és ara una festa marcada en vermell al calendari que per una tarda trenca amb disbauxa per a tots els públics l'ordenada tranquil·litat del passeig de Sant Antoni. De fet, ahir es va estrenar una nova ubicació, l'espigó Costa Brava, per donar més espai i seguretat als assistents.

Cada Diverbeach té un leit-motive, i el d'aquest any era cobrir literalment Sant Antoni amb una marea rosa. Per això els Di-Versiones van convidar els assistents a presentar-se a la festa vestits amb roba i motius d'aquest color, o qualsevol element estiuenc. I la bogeria va tornar a estar servida, com en els anys anteriors havia omplert l'espigó del mig o, encara abans, l'espai de Torre Valentina. Amb moments estel·lars com quan el cantant Albert Fort va pujar al balcó d'un pis del passeig per cantar el Boig per tu de Sau, o quan va demanar als usuaris d'un iot que hi havia seguint el concert que fessin sonar la botzina. I tot i que els va costar, ho van fer, aclamats per la resta d'assistents que ho veien des de la sorra.



Concert multitudinari

L'Orquestra Di-Versiones ha actuat aquest estiu a Palamós, Calonge, Santa Cristina i Sant Feliu, entre d'altres indrets, però tot i ser plat habitual en les festes majors del Baix Empordà, el concert de la Diverbeach continua sent multitudinari. A quarts de vuit del vespre, doncs, les habituals versions de Raphael, Rafaella Carrá, Mecano, Txarango, Alaska o Tam tam go van tornar a sonar amb força a la platja de Sant Antoni, en el punt àlgid d'una festa que havia arrencat unes hores abans amb el concert de Trinomi de Barrets i una sessió de zumba amb Las Supre+, i que va tancar-se amb una sessió de DJ també a peu de platja. De moment, als Di-Versiones encara no els han contractat a Cap Roig, on el cantant Albert Fort aquest estiu ha vist en directe Jorge Drexler i Liam Gallagher. Això sí, sempre podrà dir que almenys a la Costa Brava ell i el seu grup hi fan concerts molt més multitudinaris a partir d'una fórmula que no té secrets: les ganes de fer-ho passar bé amb senzillesa, naturalitat i sense límit d'edat.