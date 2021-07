Guanyar França era una fita que es veia impossible a mans de Suïssa. El tècnic del rival d’Espanya, Vladimir Petkovic, vol passar pàgina als vuitens. «Celebrem el que vam fer contra França, però ara és el moment de girar full, de crear noves emocions». Per poder fer-ho, Petkovic no podrà comptar amb la seva pedra angular Granit Xhaka. «La seva absència fa que cada jugador al camp doni un deu per cent més», va dir. La jornada d’avui es completa a les 21h amb el Bèlgica-Itàlia.