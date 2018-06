Mor als 92 anys Martin Bregman, productor de pel·lícules com «Scarface»

Martin Bregman, productor de pel·lícules com Scarface, Tarda de gossos i Serpico, va morir dissabte passat als 92 anys. La causa va ser una hemorràgia cerebral, segons va assegurar la seva dona a la cadena de televisió nord-americana WNBC. «Tinc opinions i les expresso», va dir Bregman al New York Times el 1987. «No deixo que el director faci el que vulgui. Suposo que això em fa semblar estrany», va afegir en aquella entrevista en ser preguntat pel seu paper de productor.

La primera pel·lícula que va produir Bregman va ser Serpico, dirigida per Sidney Lumet el 1973, que narra la història d'un policia de Nova York contra la corrupció policial. La cinta va ser també el començament de la seva relació amb Al Pacino. L'actor i el productor van continuar la seva associació durant anys, sent el següent títol Tarda de gossos, estrenada als cinemes l'any 1975. La seva següent col·laboració va ser el 1983 amb Scarface, de Brian de Palma, a la qual va seguir la seqüela Atrapat pel seu passat, també dirigida per De Palma i estrenada el 1993.

A més de pel·lícules de màfia i crim, Bregman va produir films com Las cuatro estaciones, Dulce libertad, Una nueva vida o Boda pasada por agua, tots ells protagonitzats per Alan Alda. El productor va passar per tots els gèneres, i fins i tot es va embarcar en una projecte infantil: la popular Matilda, estrenada als cinemes l'any 1996. Entre les seves produccions també destaquen altres títols com Pluto Nash, El coleccionista de huesos, Na da que perder o Acariciando la muerte.