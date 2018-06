Els científics identifiquen dues noves criatures de l'origen de la vida animal

Els primers animals complexos de la Terra van ser un grup eclèctic que va viure en els oceans poc profunds fa entre 580 i 540 milions d'anys. L'icònic «Dickinsonia», grans animals plans amb una aparença similar a un cobrellit, es va unir a organismes en forma de tub, criatures en forma de fronda que s'assemblaven més a les plantes i diverses dotzenes d'altres varietats ja caracteritzades pels científics. La llista es veu ara engrossida per dos nous animals descoberts per un equip d'investigadors dirigit per la UC Riverside. En primer lloc, Obamus coronatus, un nom que –segons els investigadors– honora la passió del president Barack Obama per la ciència. Aquesta criatura en forma de disc tenia entre 0,5 i 2 centímetres d'ample amb ranures en espiral aixecades en la seva superfície. La segona és Attenborites janeae, que porta el nom del naturalista i locutor anglès Sir David Attenborough per la seva defensa de la ciència i el seu suport a la paleontologia. Aquest petit ovoide, de menys d'un centímetre d'ample, estava adornat amb solcs interns i crestes que li donaven una aparença similar a la d'una pansa.