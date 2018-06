Com mantenir la teva casa fresca a l'estiu sense perdre l'estil

Ara que el bon temps i la calor han vingut per quedar-se, arriba el moment de posar a punt la casa per als mesos d'estiu. L'aire condicionat és el millor aliat per sobreviure a les altes temperatures de l'època estival. No obstant això, les cases que no compten amb aquests aparells poden convertir-se en autèntics forns si no s'aconsegueix espantar la calor.

Si no tens aire condicionat, o simplement no el vols engegar per motius econòmics o de salut, aquí et portem una sèrie de trucs amb els quals mantindràs la teva casa fresca a l'estiu sense perdre l'estil.



Tanca les cortines i persianes



A més de ventilar la casa a primera hora del matí o a la nit, quan l'aire és més fresc, has de tancar cortines i persianes durant les hores en què el sol incideix amb més força sobre portes i finestres.



Pinta les parets de colors clars



Els habitatges que tenen les façanes exteriors de colors clars ajuden al fet que la temperatura a l'interior es redueixi uns graus ja que aquests tons reflecteixen més la llum del sol que la dels colors més foscos.

En el cas dels interiors, pintar les parets de tons clars també t'aportarà frescor. Però no cal recórrer als blancs de tota la vida. Avui dia trobaràs al mercat una infinitat de varietats de blanc, en tons més freds (amb matisos de grisos, blaus o verds) o més càlids (grocs, taronges o vermells), que t'ajudaran a millorar la sensació tèrmica.



Plantes d'interior



Algunes plantes d'interior, especialment les que tenen fulles verdes i grans, t'ajudaran a mantenir la teva casa fresca en els mesos d'estiu alhora que crearan un ambient més acollidor.

El ficus, la Sansevieria o el potus són algunes de les plantes d'interior recomanades per la mateixa NASA per purificar l'aire de la casa i refrescar l'ambient mantenint la humitat i una temperatura agradable.

En el cas dels exteriors, les heures i enfiladisses són perfectes per a col·locar en les parets de la balconada en què incideix directament el sol i evitar així que la calor entri en l'habitatge.

Presta atenció als teixits



Les cortines també han de ser lleugeres i de tons clars. Un truc molt senzill per refrescar la teva casa sense perdre l'estil és canviar les vànoves, llençols o fundes dels sofàs i butaques per teixits blancs o de colors lluminosos i suaus com el lli, la seda o el cotó.



Evita encendre els llums i els electrodomèstics



Les llums i els electrodomèstics són fonts de calor que carreguen l'ambient sense que ens adonem. Per aquesta raó, a l'estiu intenta encendre només en la mesura del possible. Encara que alguns com la nevera o l'ordinador siguin imprescindibles, cal evitar altres com el rentaplats, la planxa, el forn o fins i tot la televisió a les hores centrals del dia.

A més, mantenint els llums apagats evitaràs als horribles mosquits estiuencs i t'estalviaràs uns euros en la factura de la llum.

Els ventiladors de sostre



Si a casa teva comptes amb ventilador de sostre és possible que ja sàpigues que aquests aparells necessiten regular dos cops l'any, però no està de més recordar-ho. A l'estiu les aspes han de girar en el sentit contrari a les agulles del rellotge per impulsar cap avall un corrent d'aire capaç de refrescar l'ambient. Per contra, a l'hivern aquests ventiladors han de girar cap a la dreta per desplaçar l'aire calent que es acumular al sostre per tota l'habitació.

Instal·la tendals o marquesines

Si vius en una casa o xalet i vols evitar que el sol entri directament per les finestres, pots instal tendals o marquesines. D'aquesta manera donaràs a casa teva un toc més original alhora que la protegeixes de la calor.



