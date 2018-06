Lourdes: fe, esperança i caritat

De dimarts fins dissabte viurem el 53 pelegrinatge a Lourdes amb malalts, organitzat per l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del nostre Bisbat.

En el pelegrinatge hi participen malalts, discapacitats, pelegrins, infermeres, brancardiers, mossens... amb el guiatge de la Junta de l'Hospitalitat. Unes 750 persones. Cal notar que hi participen molts nois i noies assumint serveis d'atenció i transport dels malalts. Aquests dies de pelegrinatge a Lourdes són una experiència joiosa de fe, d'esperança i de caritat.

Experiència de fe

Maria ens ofereix Jesús, ja que a casa de la Mare de Lourdes ens trobem amb el seu fill Jesucrist. Enguany, el lema escollit per als pelegrinatges és l'expressió i recomanació de Maria als servidors d'aquell casament a Canà de Galilea. Maria, sempre atenta, s'adona d'un fet que podia impedir la festa i fer quedar malament els nuvis, perquè s'acabava el vi. En aquella cultura i en aquelles celebracions el vi era un ingredient fonamental per a la festa. Acabar-se el vi significava acabar la festa i l'alegria.

Maria comenta el fet amb el seu fill, que aparentment es fa el sord. Aleshores ella es dirigeix als servidors i els diu: «Feu tot el que Ell us digui». I seguint les indicacions de Jesús, l'aigua de les gerres es converteix en un vi excel·lent.

A Lourdes, igualment, Maria es fixa en les persones, i sobretot en els malalts, i també es dirigeix als servidors del pelegrinatge per dir-nos: «Feu el que Jesús us diu perquè no s'acabi l'experiència de festa per als malalts i per a tots».

Ens ho diu en les celebracions i actes de pietat en què escoltem el Senyor i les seves indicacions.

En el pelegrinatge ens esforcem per fer el que Jesús proposa. Experiència de fe.

Experiència d'esperança

Els malalts certament hi van amb l'esperança de retrobar la salut per mitjà d'aquell que guarí tants malalts i per intercessió de la seva Mare. També amb l'esperança que, a casa de la Senyora dels Malalts, aquests trobin fortalesa, consol i serenor per afrontar la seva malaltia.

Però no només els malalts. Tots els altres també hi acudim amb esperança i convençuts que els nostres serveis ajudaran els malalts.[...] ( extret del Full Parroquial)