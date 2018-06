Mor Edu del Prado, actor i exmembre d'UPA Dance

El cantant i actor Edu del Prado, que va ser component del grup UPA Dance i un dels protagonistes de la sèrie de televisió "Un Paso Adelante", ha mort als 40 anys, segons ha confirmat l'actriu Beatriz Luengo, una de les seves companyes de la sèrie.

"Meravellós cantant, va fer milions de coses entre elles 'Un Paso Adelante', 'UPADance', 'Sister Act', va ser professor d'OT França (Star Academy), L'Acadèmia a Mèxic, The Voice França ...", ha destacat la cantant Beatriz Luengo en el seu compte d'Instagram, on ha recordat que va conèixer a Edu del Prado amb 11 anys "quan ell ja era un ídol amb el seu primer disc".

Nascut a l'agost de 1977 a València, Edu del Prado es va incorporar a "Un paso adelante", que va emetre Antena 3, el 2005, on va interpretar el personatge de César, un nou alumne, i després va passar a formar part del grup UPA Dance, que va sorgir d'aquesta sèrie.

El cantant va publicar el disc "Mil y Una" el 1999 i va participar en l'àlbum amb música de ball "Come Let 's Fly Higher" en 2013, a més de formar part de l'elenc de diversos musicals.

Edu del Prado en un dels seus treballs en solitari