El retrat de Patxi López serà el més barat de la galeria de presidents del Congrés

La Taula del Congrés dels Diputats ha pressupostat en 15.000 euros el retrat que tindrà el diputat socialista Patxi López a la galeria de presidents de la institució. López va presidir la Cambra entre el gener i el maig de 2016. Es tracta del quadre més barat d'aquest tipus que ha encarregat la Cambra des de la Transició i serà a càrrec de la il·lustradora i música Elisa Pérez.

López només va ser president del Congrés durant cinc mesos, els que va durar la legislatura fallida que va seguir a les eleccions de desembre de 2015 per la falta d'acord per investir president del Govern. Malgrat el seu curt mandat, té dret, com tots els que han exercit com a tercera autoritat de l'Estat a quedar immortalitzat a la primera planta del Palau de la Carrera de Sant Jerónimo.

El mateix López va explicar que ha triat com a retratista a Elisa Pérez per la seva originalitat i per l'amistat que l'uneix al seu pare, el també dibuixant José María Pérez González «Peridis». L'artista compagina la pintura amb la música-té un projecte de tecnopop en solitari, Caliza, i toca la bateria als grups Rusos Blancos i Cosmen Adelaida- ha realitzat les portades dels seus discos i ha fet una col·lecció de retrats realitzats a través d'Skype titulada Screen Face, tot i que el que farà a López no serà amb aquest mètode. També ha retratat la Família Reial, encara que no per encàrrec de La Zarzuela, sinó del diari El Mundo, que va incloure en l'exposició del seu 25è aniversari una obra amb les imatges dels Reis, les seves filles i els Reis Emèrits pintats per Pérez a partir dels seus retrats oficials, sota el títol La Siesta.

A més de ser el quadre més barat dels encarregats pel Congrés en els últims anys, el de Pérez serà el segon que porti la signatura d'una dona. Precisament el retrat que havia costat menys fins ara era el que la prestigiosa fotògrafa Cristina García Rodero va fer del socialista Manuel Marín, president entre 2000 i 2004, que va costar 24.780 euros.