Ferran Vila de La Banyeta, de Palol de Revardit, millor sommelier de Catalunya 2018

Ferran Vila del Restaurant La Banyeta de Palol de Revardit (Pla de l'Estany) va ser distingit aquest dilluns com el Millor Sommelier de Catalunya 2018, durant la Nit del Sommelier organitzada per l'Associació Catalana de Sommeliers (ACS) i celebrada enguany a La Boscana de Bellvís (Pla d'Urgell). En el concurs que es va desenvolupar durant tota la jornada al restaurant lleidatà amb estrella Michelin, Vila va obtenir la millor nota del jurat per davant dels altres dos finalistes, Marc Terés del Restaurant Osmosis de Barcelona i Anna Casabona, del Celler de Capçanes. En aquesta edició, el certamen va comptar amb catorze participants, sis més que al 2017, que van haver de demostrar les seves habilitats i experiència en les proves de decantació, tast, maridatge, estil i idioma, entre altres. Ferran Vila, de la mateixa manera que els altres dos finalistes, participaran en el concurs de Millor Sommelier d'Espanya 2019, que se celebrarà l'abril vinent a Madrid. Durant la Nit del Sommelier també es van lliurar diferents reconeixements a representants del món del vi com ara Quim Vila, distingit amb el Premi a la Trajectòria; Can Calopa, com a millor iniciativa, o Toni Coca, que va ser reconegut com el millor enòleg de Catalunya 2018.