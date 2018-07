Així és la nova casa de Laura Escanes i Risto Mejide a Barcelona

La parella del moment, Laura Escanes i Risto Mejide, no ha dubtat a mostrar als seus seguidors la casa que compartiran junts a Barcelona. Després del seu viatge per Egipte, celebrant el seu primer any de casats, la parella ha fet un pas més i ha començat a viure a la seva nova casa.

Ja ho avançava setmanes enrere Laura Escanes en les seves xarxes socials i, finalment, va compartir fa uns dies el vídeo que molts dels seus fans estaven esperant.

La casa compta amb l'habitació de matrimoni, una altra habitació per al fill de Risto, un vestidor per a Laura Escanes, tres banys, saló, cuina, terrassa. A més, a la planta baixa podem observar un despatx, biblioteca, un espai amb màquines de gimnàs, un sofà llit per convidats i una cambra de bany.

Amb Risto fent el paper de càmera i comentarista esporàdic, els dos recorren la gran majoria d'habitacions i racons de la casa

Aquest 'Home Tour', que acaba amb els dos abraçats i acomiadant-se, compta amb prop d'un milió de visualitzacions a Youtube, xifra que sens dubte seguirà creixent.