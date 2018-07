L'Observatori Astronòmic d'Albanyà s'anuncia com «un fenomen únic a Europa» que compta amb la certificació IDA i Starlight, que el qualifica com a «millor cel fosc del sud d'Europa continental». L'Observatori, equipat amb una nova graderia, permet a l'espectador copsar la dimensió de l'univers en temps real. Un any d'esprés de la seva inauguració, l'equipament presenta un nou viatge astronòmic conduït per l'astrònom Pere Guerra i l'astrofotògraf Juan Carlos Casado.