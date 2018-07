Mireia Darder: «L'assignatura pendent del feminisme és el cos»

Per connectar amb el propi desig és necessari conèixer bé el cos.

Per connectar amb el propi desig és necessari conèixer bé el cos.

La psicòloga Mireia Darder reivindica en el seu últim llibre, Mujer, deseo y placer, la importància de la sexualitat i el cos femení, i apel·la les dones a desmuntar els mites al voltant del seu desig sexual i la seva corporalitat, després de considerar que l'assignatura pendent del feminisme «és el cos».

Sota la idea que «cal tornar a connectar amb allò natural, i allò natural és el cos», Darder, sòcia fundadora de l'Institut Gestalt de Barcelona, elabora una continuació pràctica, a manera de manual, del seu anterior llibre, Nascudes per al plaer, amb la col·laboració de Luana Salvadó, psicòloga i terapeuta sexual i Eugènia Gallifa, fundadora de Karuna Espai Terapèutic.

«El desconeixement és el problema més gran, perquè en el nostre rol no se'ns permet explorar o experimentar, és patrimoni només dels homes, així com el tema del desig, que és preocupant, perquè moltes dones tenen falta de desig i això els sembla normal», ha indicat l'autora en una entrevista.

Mujer, deseo y placer (Vergara) suposa la «part pràctica» de l'obra anterior: «Tenia clar que aquí havia d'unir diferents maneres de veure el sexe», en aquest cas, la política, la biològica i la tàntrica, però a l'hora de posar-les en pràctica «hi ha coses que no quadren», per exemple, la sexualitat més científica és més susceptible a «ser condicionada pel patriarcat».

Segons el seu parer, «la cultura i la monogàmia estan fent molt de mal» deixant enrere el cos, que és «el contacte amb l'instint, i la sexualitat és instint, i estem molt deslligats d'això», cosa que considera una tasca pendent del feminisme, ja que «treballa molt des del punt de vista polític».

Malgrat tot, Darder se sent molt agraïda al feminisme pels seus èxits en l'últim segle, però subratlla que cal tenir en ment que la solució no és «que ens convertim en homes», sinó que s'ha de «feminitzar la cultura» fent una revisió total de privilegis.

Per a l'autora, en els últims temps socialment «hem avançat moltíssim respecte a la violència i l'abús, aquesta és la revolució perquè això canviï realment».

Així, respecte a temes com el dels abusos sexuals o la sentència sobre La Manada, Darder incideix en què «són milers d'anys de patriarcat» i que el rebuig total a aquesta classe d'accions arribarà «amb la generació de les netes», ja que s'estima que «perquè un comportament en canviï un altre, es necessiten quatre generacions que el tinguin».

D'altra banda, Darder ha assenyalat que «el gran potencial que tenim les dones és la nostra capacitat per al plaer i la cultura ens l'ha inhibit», així que reivindicar aquest tema «és molt important», pel que és fonamental incorporar la creença que «les dones tenim dret a estar satisfetes sexualment».

Per connectar amb el propi desig, és necessari «conèixer molt bé el cos» sense vergonya i sense complexos, però és tasca «gairebé impossible» en «la societat del cansament en la qual vivim».

Entre d'altres coses, Darder imparteix tallers sobre sexualitat en homes i dones, i des de fa un temps, també en exclusiva amb grups femenins, que serveixen de termòmetre per conèixer els prejudicis i limitacions a les quals les dones s'enfronten en matèria sexual. «En els tallers amb dones m'han valorat moltíssim el fet d'estar juntes i poder compartir experiències i no veure's com a competidores entre elles», assegura.