El Sant Fermín de la Canya reuneix mig miler de persones

En cinquè Sant Fermín de la Canya va reunir dissabte prop de 500 persones. Des de fa anys, aquest nucli garrotxí celebra una diada organitzada pel col·lectiu Els amics de Sant Fermín, que ha anat creixent amb els anys. La jornada va començar amb el Txupinazo, i el van seguir actes com el tradicional «Encierru», amb uns braus peculiars construïts pels mateixos organitzadors de la festa, tot acompanyat de pinxos i canyes, a més de la tradicional vestimenta blanca i el mocador vermell. La Conxita, una veïna del nucli de 103 anys, va ser l'encarregada de portar el Sant fins a la sortida de l'Encierru. Enguany es va inaugurar una placa a la pista de frontó dedicada als pelotaris que cada any venen com a convidats a la Festa.