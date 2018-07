Preparant la protesta contra la prohibició del vel integral

Demà, dia 1 d'agost, entra en vigor la prohibició que les dones portin vel integral (burka o niqab) en espais públics de Dinamarca, una resolució que va ser aprovada pel Parlament danès a finals del mes de maig i que preveu multes d'entre 134 i 1.340 euros per a les musulmanes que no la compleixin. Tot i així, diversos col·lectius de dones ja s'estan preparant per mostrar el seu rebuig a la norma, per exemple amb màscares que es posaran sobre el seu vel durant les protestes convocades.