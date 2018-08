Catoira acull el tradicional cap de setmana víking

La localitat gallega de Catoira ha celebrat aquest cap de setmana la Romeria Vikinga, una festa pionera de recreació històrica declarada d´interès internacional. Diverses ubicacions del municipi van acollir durant tres dies diferents espectacles i un mercat basat en l´època, concerts, jocs i altres actes de caràcter lúdic. El plat fort del cap de setmana es va produir ahir amb la dramatització del desembarcament víking i la defensa de les Torres de l´Oest -amb una nombrosa afluència de públic-, però dissabte hi va haver un descens víking a piragua i un sopar víking, així com conferències sobre com vivia aquest poble.