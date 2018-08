La inauguració de la desena edició de la Biennal de Fotografia de Palafrugell va reunir dissabte al vespre moltes persones al Museu de Suro de la localitat. La Biennal està formada per onze exposcions distribuïdes per diferents espais culturals de Palafrugell i en les quals es mostra l'obra de fotògrafs tan destacats com Xavier Miserachs, Henri Cartier-Bresson o Samuel Aranda.