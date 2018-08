Presenten un llibre a Girona sobre la problemàtica de la immigració femenina

L'escriptora hondurenya Cinthya Maldonado va presentar ahir a Girona el seu llibre Mujeres Migradas, una aproximació personal a la problemàtica de la immigració femenina. Maldonado ha recollit en la seva primera obra literària els testimonis de diverses compatriotes que han hagut de sortir del seu país d'origen per diversos motius, ja sigui per buscar un futur millor per als seus fills o per patir persecució.

L'escriptora novell recull en la seva obra, que ha estat publicada per l'editorial Letrame, «històries que he conegut durant la meva vida i que en alguns casos he viscut a la meva pròpia pell, fent-les meves i explicant-les d'una manera personal».

Cinthya Maldonado va ser presentada per Álex Suazo, que va assistir a l'acte celebrat a la seu de Viatges Honduras en representació de l'Asociación Social Cultural de Honduras en la Provincia de Girona.