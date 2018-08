Mor als 60 anys el músic de Roses Carles Garcia

Carles Garcia, un dels músics amb més recorregut de l'escena empordanesa, ha mort als 60 anys, després d'una llarga malalatia degenerativa. Garcia, que va rebre un homenatge el passat mes de gener al Teatre Roses, amb la participació de bona part dels músics de l'escena local, havia format part de diversos grups com Locura de Amor, Soultrans o Harry El Sucio, entre d'altres.

Al llarg de la seva llarga trajectòria, part de la qual va exercir de guitarra al costat de la seva parella, la també cantant Àngels Ortiz, Carles Garcia va coordinar i produir diversos àlbums, entre els quals el recopilatori de grups empordanesos El gran masturbador, publicat l'any 1989.

També va ser el fundador de l'associació Empordà Elèctric, una organització que va sorgir amb l'objectiu de treballar per crear una escena, buscant escenaris, així com donant a conèixer les bandes locals. En el seu currículum com a músic també hi figuren projectes com Gar & Cia, Soultrans o La Pell del Violí, al costat d'Àngels Ortiz i amb qui va enregistrar l'any 2006 un àlbum de poemes musicats de Miquel Martí i Pol. L'any 2015 va publicar, també al costat d'Ortiz, l'àlbum Roses de Nadal, una selecció de nadales escrites per ell mateix i interpretades amb la seva parella.