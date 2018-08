La Terra pot acabar convertint-se en un «planeta hivernacle»

Fins i tot complint la reducció d'emissions de carboni exigida en l'Acord de París, hi ha el risc que la Terra acabi convertint-se en un «planeta d'hivernacle», segons la definició dels científics. Un clima de «Terra d'hivernacle» s'estabilitzarà a llarg termini a una mitjana global de 4-5 graus Celsius més alt que les temperatures preindustrials, amb un nivell de la mar 10-60 metres més alt que avui, conclou un estudi publicat per un equip internacional de científics a la revista PNAS. Els autors de la invesgiació conclouen que ara és urgent accelerar en gran mesura la transició cap a una economia mundial lliure d'emissions.

«Les emissions humanes de gasos d'efecte hivernacle no són l'únic factor determinant de la temperatura a la Terra. El nostre estudi suggereix que l'escalfament global induït pels humans de 2 °C pot desencadenar altres processos del sistema de la Terra, sovint coneguts com «retroalimentacions», que poden generar més escalfament si no deixem d'emetre gasos d'efecte hivernacle», diu l'autor principal de l'estudi, Will Steffen, de l'Australian National University i el Centre de Resiliència d'Estocolm, a Suècia.

«Evitar aquest escenari requereix una redirecció de les accions humanes des de l'explotació fins a l'administració del sistema de la Terra». El científics recorden que actualment les temperatures mitjanes mundials són una mica més d'1 °C superiors a les preindustrials i augmenten a un ritme de 0,17 °C cada dècada.



Zones inhabitables

Els autors de l'estudi consideren deu processos naturals de retroalimentació, alguns dels quals són «elements decisius» que condueixen a un canvi abrupte si es creua un llindar crític. Aquestes retroalimentacions podrien passar de ser un «amic» que emmagatzema carboni a un «enemic» que l'emet incontrolablement en un món més càlid. Aquestes retroalimentacions són: desglaç del permafrost, pèrdua de metà hidratat de l'oceà, debilitament d'embornals de carboni terrestres i oceànics, augment de la respiració bacteriana en els oceans, mort regressiva de la selva amazònica, mort regressiva del bosc boreal, reducció de la capa de neu de l'hemisferi nord, pèrdua de la mar àrtic d'estiu gel i la reducció del gel marí antàrtic i les capes de gel polar.

«Aquests elements d'inclinació poden actuar com una fila de fitxes de dòmino. Quan algú és empès, empeny a la Terra cap a una altra. Pot ser molt difícil o impossible evitar que tota la fila de fitxes es converteixi en inhabitable si la nostra predicció es fa realitat», adverteix Johan Rockström, exdirector del Centre de Resiliència d'Estocolm i codirector de la investigació.