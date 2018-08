El productor gironí Edmon Roch firma «El Pacto» amb el director David Victori

Pocs mesos després de recollir un nou èxit en la seva carrera, amb la reeixida pel·lícula El cuaderno de Sara, el productor gironí Edmon Roch torna als cinemes amb El Pacto, un thriller de caràcter sobrenatural dirigit pel català David Victori i protagonitzat per Belén Rueda, que explora quines són les conseqüències de canviar el curs natural de la vida, tot plantejant l'interrogant de què seria capaç de fer una persona per evitar la mort d'un ésser estimat.

La cinta és una coproducció que ha comptat amb el segell de la productora de Roch, Ikiru Films, a més de Sony Pictures International Productions, Ikiru Films, 4Cats Pictures, i la participacipació de Televisió Espanyola, Televisió de Catalunya, Vodafone i Movistar +.

Mònica, la protagonista que encarna Rueda, té una filla que pateix una estranya malaltia. En aquest context, la jove desapareix i apareix hores després inconscient a les portes de la mort. La mare es nega a acceptar la pèrdua de la seva filla i portada per la desesperació participa en un ritual, en el qual un home misteriós li proposa un pacte per salvar la vida de la Clara. Al dia següent i de forma inexplicable, la seva filla torna a la vida.

La història narrada en la pel·lícula parteix d'una idea que va tenir el pare del director. «Després d'unes setmanes d'un esdeveniment familiar molt trist on va morir la meva germana, el meu pare em deia que feia dies que no podia dormir i que tenia un malson molt detallat» ha explicat David Victori, que es va donar a conèixer com a guanyador del Festival de Curtmetratges de YouTube l'any 2012 amb La culpa.