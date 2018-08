Santa Cristina d'Aro acull el concert d'Aguirre i Rochat, primícia a l'estat espanyol

El cicle musical Concerts d'Aro va donar divendres el tret de sortida al Festival de Cambra Piano i Cant 2018. El primer concert de l'esdeveniment va anar a càrrec de la guitarra i el violoncel de Rafel Aguirre, considerat un dels millors guitarristes del món, i Nadèche Rochat.

El repertori, format per música alegre i festiva, ja s'havia interpretat a diferents països d'Europa, però Santa Cristina d'Aro va ser primícia de l'estat espanyol. Va constar d'extractes com Intermezzo de Goyescas i Oriental, de Granados; Siete canciones populares españolas i La vida breve, de Falla; Requiebros i Danza finale (per a cello sol), de Cassadó; Gran jota, de Tárrega; Havanera, de Ravel; Volver, de Gardel; Menino, d'Assad; Nightclub, de Piazzola; i Granada, de Lara. Fins a dues vegades el públic va tenir la necessitat d'aixecar-se perquè els intensos i sonors aplaudiments no eren suficients per agrair la gran vetllada musical.

Quasi dues hores de música, sense cap intermedi, en programa de petit format però d'excel·lent qualitat gràcies a joves talents com Rafael Aguirre i Nadèche Rochat. Després de debutar a l'església parroquial de Sant Cristina d'Aro portaran la seva qualitat musical a París i posteriorment a Ginebra.

Gràcies a la col·laboració d'un gran nombre de comerços i patrocinadors locals, així com de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme, Costa Brava Girona Festivals i el Departament de Cultura, la nit es va allargar amb un pica-pica als jardins de l'església amb la companyia dels artistes.