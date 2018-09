Els arquebisbes catalans donen suport al Papa

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella; el cardenal emèrit de la ciutat, Lluís Martínez Sistach, i els arquebisbes de Tarragona, Jaume Pujol, i d'Urgell, Joan Enric Vives, han expressat aquesta setmana el seu suport al papa Francesc davant les crítiques que rep del sector més conservador de l'Església.

El cardenal Omella, que es trobava de viatge a Madagascar, va fer arribar al Papa el seu suport incondicional. Va ser Francesc, precisament, qui el va nomenar membre de la Congregació de Bisbes i els uneix una estreta amistat. Per la seva part, el cardenal Martínez Sistach va tenir l'oportunitat de fer-ho personalment en audiència privada amb el pontífex. El papa Francesc va rebre en audiència privada el cardenal Sistach, que li va transmetre el seu suport i el de l'arxidiòcesi barcelonina i li va presentar les conclusions del II Congrés de Grans Ciutats que es va celebrar a Rio de Janeiro el mes de juliol passat, després de la primera edició que va acollir Barcelona.



Tarragona, Urgell i Terrassa

També l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, va fer públic el seu suport al pontífex a través d'un missatge en el seu perfil de Twitter, on va escriure: «El Sant Pare ens demana constantment que preguem per ell. En aquests moments, juntament amb la pregària, és bo expressar-li el nostre reconeixement, suport i afecte com a pare i pastor. Que en els moments de dificultat mai ens falti l'esperança de l'evangeli».

Igualment, l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, va enviar una carta d'agraïment al Papa en resposta a la que li va enviar el pontífex per felicitar-lo pels 25 anys del seu episcopat. En l'escrit, Vives li transmet que «en aquests moments d'atacs durs i immerescuts a la vostra persona (...) ens sentim molt pròxims a la Vostra Santedat».

El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, va demanar per al papa Francesc que «Déu beneeixi el Sant Pare i li concedeixi tota la lucidesa i fortalesa necessàries en el moment present per guiar la nau de l'Església».

També l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, empresonat sota l'acusació d'un delicte de rebel·lió per l'1-O i catòlic practicant, va manifestar a través de Twitter que espera que el pontífex «no defalleixi» davant les crítiques que està rebent de la cúria del sector més conservador de l'Església. «Encara queden moltes reformes pendents a l'Església, però els que caminen cap a nous horitzons sempre troben dificultats i immobilistes arcaics que ho volen impedir. Espero que el pontífex no defalleixi», va escriure Junqueras.