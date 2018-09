Els creadors d'Epi i Blas desmenteixen que els personatges siguin una parella

Epi i Blas no són parella. Almenys aquesta és la versió oficial. Després que un dels guionistes de Barri Sèsam afirmés que els dos personatges eren parella, Sesame Workshop, l'organització creada amb fins educatius que està darrere del programa infantil,ha assegurat a través de les xarxes socials que «com sempre» els dos companys de pis són només amics. Tal com sempre hem dit, Bert i Ernie són millors amics», afirma el comunicat que assenyala que aquests dos personatges, que van aparèixer per primera vegada a la televisió l'any 1969.