Sis trucs casolans per netejar la campana de la cuina

Coneix les claus per netejar l´extractor de la cuina. GETTY IMAGES

És un dels elements de la cuina que més servei fan, però també el més odiat a l'hora d'emfundar-se els guants i agafar el fregall. La campana extractora de les cuines, a més de ser un element decoratiu que dona una altra imatge a l'habitació, són perfectes per acabar amb les olors i els fums que s'hi generen. I fer-la servir tant suposa que sigui un dels elements de la llar on més greix s'acumula.

A l'hora d'acabar amb tota aquesta brutícia hi ha trucs essencials que poden fer la vida més fàcil. Anota'ls:

Esponja suau



Una de les coses fonamentals és fer ús d'una bona esponja o fregall en el moment d'atrevir-se amb la campana de la cuina, independentment del material que tingui a la superfície.

Evitar les esponges aspres és primordial per no destrossar l'acabat de la campana. També cal tenir en compte quin tipus de producte utilitzar per dir adéu al greix. Una barreja d'aigua i sabó de rentavaixelles és perfecte.

Vinagre



La brutícia més complicada, com el greix incrustat o la cola, es pot treure de forma senzilla amb una barreja de vinagre blanc. Mescla-ho amb la mateixa quantitat d'aigua tèbia.

Desengreixar



Una altra de les formes de treure el greix incrustat és fer ús d'una barreja d'aigua i lleixiu. Aquest producte acaba del tot amb aquest tipus de brutícia, la més habitual en una campana extractora.

Rls filtres



Una de les recomanacions a l'hora de mantenir net l'extractor, és que s'elimini a fons la brutícia dels filtres cada dos mesos. No és tan fàcil. Cal temps i paciència per aquesta part de la cuina

Ens podem pla ntejar utilitzar el mateix líquid rentavaixelles que s'usa diàriament per netejar la campana. L'altra opció és deixar els filtres en remull durant unes hores, sempre que siguin de carboni. N'hi ha un altre tipus que estan farcits amb una espongeta que ha de ser substituïda.

>Acer inoxidable



En els últims temps, la moda en decoració ens ha dut les campanes d'acer inoxidable. Són més lluebts però també molt brutes. Dits, greix, pols ... tot es nota sobre aquesta superfície.

Així, per netejar aquest tipus concret de campana s'haurà d'utilitzar un producte específic. També hi ha trucs casolans que poden ajudar. Un drap suau amb unes gotes d'oli d'oliva poden deixar la superfície perfecta i brillant.

Aigua i llimona



Una altra forma de treure la brutícia i el greix de la campana extractora és bullir aigua amb suc de llimona. A l'hora de posar-se a netejar, el millor serà posar l'extractor en funcionament per no acabar fart amb l'olor.