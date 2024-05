Dos gironins, entre les sis víctimes mortals de l’atemptat a l’Afganistan

Dues de les sis víctimes mortals de l’atemptat a l’Afganistan eren gironines, en concret, nascudes a Girona i a Figueres, tot i que tot sembla indicar que no residien a les respectives ciutats natals. Es tracta de Ramon Bellmás Rimbau, nascut a Girona, que havia estat responsable de Salut, Seguretat, Medi Ambient i Qualitat de l’empresa química Covestro, amb plantes a Tarragona i a la Zona Franca de Barcelona; i Susana Vilar Bühler, de 65 anys i nascuda a Figueres, que era la propietària de la Farmàcia Estació de Sants de Barcelona. Algunes fonts apunten que Bellmás i Vilar eren parella. Viatjaven amb la filla d’ella, que també va perdre la vida en el tiroteig, Elena Schröder Vilar (nascuda a Barcelona), que treballava com a farmacèutica al barri de Les Arenes de Terrassa.

El mitjà afganès The Khorasan Diary va informar ahir de les identitats de les tres persones mortes i de la persona ferida, María C. T., tal com va confirmar El Periódico, del mateix grup que Diari de Girona.

Vocació farmacèutica

Susana Vilar tenia tres filles més. Totes es dediquen al sector farmacèutic i de la salut. Una és la gerent del local que està dins de l’estació i que ahir continuava despatxant, sense fer comentaris sobre l’atemptat. Elena Schröder regentava, juntament amb dues de les seves germanes, la farmàcia Les Arenes de Terrassa des de fa 10 anys. Eren molt estimades al barri i molt actives a les xarxes socials, així com també s’implicaven activament en activitats de la comunitat, com a la festa major o actes solidaris. Les germanes també havien treballat a la farmàcia de la seva mare a Sants. Des de la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya van emetre ahir un comunicat lamentant la seva pèrdua.

Possible cas de terrorisme

Els tres catalans morts feien turisme a la ciutat de Bamiyán i es trobaven en un mercat quan una persona va obrir foc i va arrabassar-los la vida, a més d’altres tres ciutadans afganesos. El crim està sent investigat com un possible cas de terrorisme per la Fiscalia de l’Audiència Nacional.

A més, la Fiscalia ha obert diligències de recerca preprocessal. El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va confirmar ahir que la turista que va resultar ferida es troba en estat «crític però conscient» i va subratllar que «ha estat ja operada a Kabul i per tant tenim esperances».

Repatriació dels cossos

Els cossos sense vida dels tres catalans assassinats han estat traslladats al Ministeri de Justícia, a Kabul, per organitzar el procés de repatriació, segons va informar ahir el director d’Informació i Cultura de Bamiyán, Safiullah Rayed.

Segons va confirmar el ministre, un grup de diplomàtics ha viatjat a la zona des del Pakistan i des de Qatar (on viu l’ambaixador espanyol a l’Afganistan per motius de seguretat). D’aquesta manera, el procediment de repatriació es farà amb la col·laboració de la delegació de la Unió Europea al país centreasiàtic. A més, va assenyalar que «estem en contacte amb les autoritats de la Generalitat i també tenen tota la informació sobre aquest tema» i, «per descomptat», el govern de l’Estat ha parlat amb les famílies.

Sortida avui

Sobre les tasques de repatriació, Albares no va voler donar un termini exacte però espera, en el millor dels casos encara que sempre sense garantir-ho, que els turistes il·lesos puguin tornar avui mateix a Espanya. «Pel que fa a la persona ferida, aquí estem una mica més en mans dels metges per a saber quan es podrà realitzar aquesta repatriació i en quines condicions, però per descomptat l’objectiu és molt clar: que això es produeixi tan ràpid com sigui possible», va afirmar.

Així va ser l’atac

Les tres víctimes mortals pertanyien a un grup de 13 turistes que van arribar des de Kabul el dia anterior per a visitar un dels principals centres turístics del país asiàtic fins l’arribada dels talibans. L’atac va tenir lloc cap a les sis de la tarda del divendres, quan el grup de turistes «es trobava dins d’un vehicle» mentre visitava la ciutat, segons Rayed. Vuit persones més van resultar ferides. Mitjans afganesos apunten que hi ha ciutadans de l’Estat espanyol, Noruega, Austràlia i Lituània. «Van ser atacats al basar de la ciutat per homes armats desconeguts», va relatar. El ministre espanyol, per la seva banda, citant un dels supervivents, va explicar que l’atac va estar efectuat per com a mínim un individu armat que «va aparèixer d’un carreró, disparant» contra els presents en un mercat de la província, una zona molt castigada per la insurgència talibana abans d’arribar al poder al país.

En contacte amb els dirigents

El ministre espanyol, que va descriure els fets com una «barbaritat», va recordar que «en aquests moments, en qualsevol punt de l’Afganistan existeix aquest risc, igual que el de segrest» i per això el Ministeri d’Exteriors «desaconsella sota qualsevol circumstància qualsevol tipus de viatge que es realitzi a l’Afganistan». Encara que Espanya no reconeix la legitimitat del moviment talibà com a autoritat afganesa, el ministre va voler ser «totalment clar i transparent» en anunciar que Espanya «està en contacte i estarà en contacte» amb els dirigents integristes per a facilitar l’auxili als espanyols.

Un atac sense reivindicació

Els talibans van informar ahir de l’arrest de set sospitosos. De moment, però, cap organització insurgent o terrorista ha reivindicat l’autoria de l’atac, si bé el grup gihadista Estat Islàmic, convertit en el principal rival dels talibans des de la retirada de les tropes internacionals, ha reclamat l’autoria de gairebé la totalitat dels atacs comesos des que els talibans van assumir el poder a l’agost del 2021.