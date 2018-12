A$AP Rocky, Skepta, Disclosure i Paul Kalkbrenner actuaran a Sónar 2019

Les músiques urbanes d'A$AP Rocky i Skepta, Disclosure en format Dj i el nou directe de Paul Kalkbrenner són les primeres confirmacions de Sónar 2019, que se celebrarà del 18 al 20 de juliol a Fira Montjuïc de Barcelona i Gran Via de l'Hospitalet, segons han informat els organitzadors. Entre els noms que s'han donat a conèixer avui també destaquen els nous espectacles audiovisuals d'Actress, Deena Abdelwahed i Lotic, les propostes sonores de Nicola Cruz i K Á R Y Y N, els Dj sets de Dixon, Floating Points, Maya Jane Coles, Amelie Lens, Artwork, Blawan & Dax J, així com el pianista Bruce Brubakerjunto, el productor Max Cooper, Ross From Friends, Andy C, Bad Gyal i Octavian. Tots ells actuaran en la 26a edició de Sónar, que reunirà un total de 130 espectacles en unes dates poc habituals per a aquest esdeveniment, que tradicionalment se celebra en el mes de juny, però que aquest any es traslladarà a juliol perquè coincidia amb la fira ITMA de maquinària tèxtil, que utilitza el mateix recinte.

El raper nord-americà A$AP Rocky portarà el seu nou espectacle a l'escenari principal de Sónar de Nit i el productor i MC londinenc Skepta, figura clau de l'univers grime, també estarà en aquest festival de música, creativitat i tecnologia.

Els germans Disclosure debutaran en format Dj en el Sónar, on mostraran material nou i avançaran els sons del seu pròxim àlbum. De la seva banda, el berlinès Paul Kalkbrenner presentarà en el festival el seu vuitè àlbum, Parts of Life. També estaran al Sónar 2019 les noves propostes de l'equatorià Nicola Cruz i de l'artista d'origen sirià K Á R Y Y N.