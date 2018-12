Les vides creuades dels artistes del segle XX: Dalí, Lorca i Buñuel a Madrid

Corrien els anys 20 i Madrid vivia una era d'ebullició intel·lectual. Un dels seus principals catalitzadors va ser la Residencia de Estudiantes, una institució en què van coincidir i van entaular amistat tres dels més grans artistes espanyols del segle XX: Salvador Dalí, Federico García Lorca i Luis Buñuel.

Gairebé un segle després, l'empresa municipal Madrid Destino ha dissenyat una ruta dedicada a aquests tres creadors i la seva vinculació amb la ciutat, que recorre tant els seus llocs preferits de la capital, que van freqüentar per motius artístics o lúdics, com aquells llocs on avui es poden gaudir les seves obres. El director de continguts de turisme de Madrid Destino, Carlos Menéndez, ha explicat que la intenció principal de l'empresa era «posar al mapa» la Residencia de Estudiantes, la història de la qual té «molt interès» però és encara «poc coneguda entre els madrilenys». En els anys previs a l'esclat de la Guerra Civil, la Residencia va viure un «moment mític» d'efervescència creativa per la quantitat i la qualitat dels seus llogaters, entre els quals van sobresortir Dalí, Lorca i Buñuel, que a l'inici de les seves respectives trajectòries «s'alimentaven l'un de l'altre». La idea de la ruta és «rastrejar l'empremta d'aquests genis», que es van fer «íntims amics» i, durant la seva estada a la capital, es van dedicar a «esprémer» les possibilitats que aquesta els oferia. La Residencia de Estudiantes, primera parada de la ruta turística, va ser la continuació natural de la Institució Libre de Enseñanza (ILE) i les idees de Francisco Giner de los Ríos. Estrenada el 1910, es va traslladar el 1915 a la que des d'aleshores ha estat la seva seu, a la Colina de los Chopos. Dalí, Lorca i Buñuel van conviure amb altres artistes i poetes de la Generació del 27 en aquest edifici, un prestigiós fòrum de debat al qual van assistir com conferenciants personatges de la talla d'Albert Einstein, Marie Curie o Le Corbusier.

Els tres genis van ser permeables, evidentment, a altres dels atractius més hedonistes de Madrid. Buñuel i Dalí eren assidus a les sessions de jazz del Rector's Club, ubicat a la planta baixa de l'hotel Palace, i a la cocteleria Museu Chicote, definida pel cineasta aragonès com «la Capilla Sixtina dels martinis», va ser un ineludible punt de reunió per a ells des de la seva inauguració el 1931.